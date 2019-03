BISAILLON, Fernande



Le 23 février 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Fernande Bisaillon, soeur de feu Cécile, Thérèse et Joseph Bisaillon.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces Yves, Lyne et Josée, leurs enfants ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 mars dès 10h en l'église La Nativité (155 chemin St-Jean, La Prairie), suivi des funérailles à 11h.www.dignitequebec.com