TARDIF, Réal



À Laval, le 1er mars 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Réal Tardif, retraité de la Banque Nationale du Canada, fils de M. Armand Tardif et de Mme Clémencia Maillé.Il laisse dans le deuil Mme Francine Girouard et leurs enfants; Franceline (Marc), Danielle (Martin), Réal, Marc (Marie Chantal), Chantal et Christian (Deborah), ses petits-enfants: David, Vincent, Philippe, Mathieu, Laurence, Myriam, Raphaël, Charles-Antoine, Marie-Alexie, Pascale, Marie-Jeanne, Noah, Tymothé, Émile, ses arrière-petits-enfants; Mathieu, Jérôme, Olivier, Émilie, Delphine, Matteo, Lyana, Margaux, sa soeur Mme Yvette Normand, sa belle-soeur Mme Denise Rochon Tardif, ses neveux et nièces, ses ami.e.s.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 mars de 13 h à 17 h et de 19 h à 20 h et le samedi 16 mars de 9 h à 10 h 30 au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu le samedi 16 mars à 11 h à l'église St-Vincent-de-Paul, 5443, boul. Lévesque Est, Laval avec l'inhumation au cimetière paroissial.