LEFEBVRE, André



À Montréal, le samedi 2 mars 2019, est décédé André Lefebvre, médecin retraité ayant pratiqué la médecine de famille pendant 52 ans sur le plateau Mont-Royal.Il laisse dans le deuil ses trois filles Louise, Francine (Pierre Morissette), Andrée (Jocelyne Savaria), ses petites-filles Geneviève et Marie Côté (Jonathan Daraiche), sa soeur Thérèse, sa belle-soeur Aline et de nombreux neveux et nièces.La famille vous accueillera au complexe funéraire :vendredi le 15 mars 2019 de 19h à 21h ainsi que samedi le 16 mars de 9h à 11h. Une cérémonie aura lieu samedi le 16 mars 2019 en la chapelle du complexe et de là, au Cimetière Le Repos St-François D'Assise.Un don peut être fait à l'Association canadienne pour la santé mentale ou au Centre de recherche du CHUM (CRCHUM).