7 sacs sous le microscope

Quelques-unes des bactéries identifiées

Staphylococcus saprophyticus Photo Adobe Stock

Bactérie de la flore humaine présente dans le tube digestif et les organes génitaux. Elle peut être résistante à des antibiotiques à large spectre.

Effets : infection urinaire, surtout chez les femmes

Staphylococcus epidermidis (Staphylocoque blanc) Photo Adobe Stock

Bactérie typique de la flore de la peau. Elle se retrouve aussi sur les muqueuses, dans les aliments et l’air. Habituellement non pathogène. Lorsqu’elle est pathogène, elle cause d’importantes infections. Peut résister à la pénicilline et à la méthicilline.

Effets : infections cutanées, infections nasales (sinusites), infections urinaires, endocardite.

Staphylococcus caprae Photo Adobe Stock

Bactérie généralement inoffensive pour l’homme qui appartient à la flore cutanée des caprins (chèvres) et parfois à celle de l’homme.

Effets : méningites, otites, endocardite.

Enterococcus faecium Photo Adobe Stock

Bactérie de la flore du tube digestif et des voies génitales féminines. Elle peut entraîner des infections des voies urinaires, des plaies et des tissus mous. Pathogène opportuniste, elle est très résistante aux antibiotiques.

Effets : inflammations chroniques de l’intestin, infection de la vessie, de la prostate et du système reproducteur masculin.

Burkholderia pseudomallei (Bacille tellurique) Photo Adobe Stock

Bactérie environnementale présente dans le sol et à la surface de l’eau. Surtout présente en Asie et dans les régions tropicales. Son taux de mutation est rapide et important.

Effets : responsable de la mélioïdose, une maladie infectieuse bactérienne très rare, grave et présentant un haut taux de mortalité.

* Ces 5 bactéries (et plusieurs autres) ont été décelées dans les échantillons prélevés. Nous n’indiquons pas de quel individu provient chacune de ces bactéries.

Bactéries non identifiées dans nos résultats, mais ayant causé des problèmes dans la LNH et la NFL

Staphylocoque doré Photo Adobe Stock

Bactérie qui se trouve sur la peau ou dans le nez. Espèce la plus pathogène de sa famille à contamination directe et indirecte, elle est aussi invasive. Responsable d’intoxications alimentaires, d’infections localisées suppuratives. Celle qui est résistante à la méthicilline est appelée SARM. Sans traitement, le SARM entraîne de très graves conséquences menant jusqu’à la mort. De 30 % à 50 % de la population en est porteuse.

Effets : infections cutanées suppuratives, otites, sinusites, infections urinaires et respiratoires, septicémie.

SARM USA300

Clone du SARM qui est apparu dans les années 1990 et qui a connu un essor­­­ rapide au milieu des années 2000 aux États-Unis. En déclin, il reste un problème de santé publique. Il cause des infections majeures de la peau et des tissus mous.