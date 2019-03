THERRIEN (née Landry), Cécile



Le 23 février 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Cécile Landry, épouse de feu Germain Therrien.Elle laisse dans le deuil son beau-frère Marc-André, ses belles-soeurs Louisette et Marie-Paule, ses neveux et nièces (Francine) ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 mars de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 16 mars dès 9h à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le samedi 16 mars 2019 à 11h en la cocathédrale St-Antoine-de-Padoue, angle ch. Chambly et St-Charles, Longueuil.