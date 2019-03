REID, Alec



À Mercier, le 3 mars 2019, à l'âge de 18 ans, est décédé Alec Reid.Il laisse dans le deuil ses parents Luc et Josée, ses soeurs Molly et Léa, son grand-père maternel Germain Vallée et sa grand-mère paternelle Huguette Reid, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs parents et amis.Il manquera aussi beaucoup à ses coéquipiers de l'Armada de Blainville-Boisbriand, des Voltigeurs de Drummondville et des Grenadiers de Châteauguay.La famille vous accueillera, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 16 mars de 10h à midi, de 13h30 à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le dimanche 17 mars de 9h à 12h30. Une célébration de la vie d'Alec aura lieu, le dimanche 17 mars à compter de 13h30, à l'Aréna Léo-Crépin (255 boul. Brisebois, Châteauguay).