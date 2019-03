DICKEY, Aimé



À LaSalle, le 4 mars 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé Monsieur Aimé Dickey, époux de feu Yvette Regimbald.Prédécédé de son fils Jacques, il laisse dans le deuil ses enfants Hélène et Lise (Gaetan), ses petits-enfants Joëlle (Nicholas), Isabelle (Henri), Dominique (Stéphane) et Patricia, ses arrière-petits-enfants Jérémy, Liam, Maude et Étienne, sa bru Diane (Luc), neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 mars 2019 de 10h à 12h et de 14h à 19h30 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le vendredi le 15 mars 2019 à 19h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Maison du Père serait apprécié en la mémoire de Aimé Dickey.