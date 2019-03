MARCOUX, Jean-Paul



À Montréal, le 1er mars 2019, à l'âge 72 ans, est décédé M. Jean-Paul Marcoux époux de Mme Micheline Conway Marcoux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Stéphane (Céline), ses 2 petites-filles Audrey et Océane, sa soeur Chantal (Serge), sa belle-mère Thérèse, ses belles-soeurs Ghislaine (Howard) et Linda (Yves), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraireLe samedi 16 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie aura lieu à 20h au même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.