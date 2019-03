POTHIER, Rita



À Montréal, le 28 février 2019, suite à un long combat, est décédée Mme Rita Pothier.Elle a rejoint ses parents Roger Pothier et Lucienne Hamelin, ainsi que sa soeur cadette Diane.Elle laisse dans le deuil son frère Jean-François (Johanne), ses nièces Sandrine (Kevin) et Vanessa (Maxime), plusieurs parents et de très nombreux amis.L'hommage funéraire aura lieu ultérieurement, en mai.En guise de reconnaissance à son égard, nous vous suggérons un don parmi les organismes suivants : La Société des soins palliatifs du Grand Montréal, La Fondation en Réadaptation Physique (Lucie-Bruneau), La Société de la SLA du Québec, ou tout autre organisme de bienfaisance ayant à coeur l'éducation, la culture et le bien-être des enfants.514-342-8000 www.dignitequebec.com