FONTAINE, Léopold "Léo"



À Brossard, le 28 février 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé Léopold Fontaine, époux de Denise Brault Fontaine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lynn (Bruce Gallant), Paul (Linda Chalifoux), Robert (France Collet), Marc (Nadine Kiekeman), Daniel (Léna Desjardins), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Lorraine Shantz, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 mars 2019 de 11h30 à 15h30 à :7679, BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD (J4Y 1A2)suivi d'une cérémonie en la chapelle de la résidence.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.