GALLANT, Jean-Claude



À Châteauguay, le 4 mars 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Gallant, de Ste-Martine, époux de madame Elise Pelletier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Dominique (Annie Héroux) et Sébastien (Julie Myre), ses petits-enfants Mathis, Nelly-Rose, Louka et Robin, ses frères et soeurs Gonzague (Éliane Cormier), feu Charles, Marguerite (Gaston Boulanger), Rémi (Ginette Arsenault), feu Robert, frère René, Claudette (Marcial Gallant), Pauline (feu Roméo Bouchard), Bérangère et Fabienne (Jimmy Sullivan), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 17 mars de 10h à 12h et 13h à 15h, à la :450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comLa cérémonie aura lieu à 15h, dans le salon de la résidence funéraire.