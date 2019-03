9 raisons de partir en «road trip» en Outaouais et d’aller flâner à Chelsea

Jouer dehors, relaxer en forêt, découvrir quelques saveurs locales et faire le plein de beaux paysages: si votre vision d’un road trip réussi ressemble à ça, rendez-vous dans la petite ville de Chelsea, en Outaouais. Elle se trouve à 2 heures 30 minutes de Montréal, à l’orée du parc de la Gatineau, et elle est charmante comme tout.

Voici neuf arrêts qui justifieront votre road trip dans le coin:

1. Déguster un allongé au trop cute café Palmier

Un petit vent de Californie dans les collines de la Gatineau: c’est à peu près ainsi que se décrit ce joli établissement de Chelsea, qui sert des cafés issus du commerce durable et des pâtisseries maison fraîches du jour. Une halte idéale pour une pause d’après-midi (il ferme à 17h ainsi que toute la journée le mercredi).

2. Marcher jusqu’au lac Pink dans le parc de la Gatineau

Aux abords de Chelsea, le parc de la Gatineau est sillonné de plusieurs sentiers de randonnée. Parmi eux: celui du lac Pink, qui fait 2,5 km et qui mène à un lac turquoise (et non rose malgré ce que son nom laisse croire!) entouré de montagnes. Ce sentier rouvrira au printemps seulement, mais d’autres sont ouverts en ce moment.

3. Relaxer dans le vaste et incontournable Nordik Spa

Ce qu’il y a de particulièrement bien avec ce spa nordique, c’est qu’il propose trois zones: une silencieuse, une pour chuchoter et une pour jaser. Il offre aussi toutes sortes de bassins et aires de repos originales: un sauna russe («banya»), un bain chaud inspiré des sources japonaises («onsen»), un lit de pierres chaudes... Il y a même un «biërgarden» avec vue où siroter une bière en robe de chambre.

4. Prendre un verre au Pub Chelsea

Connaissez-vous beaucoup de pubs québécois ouverts depuis 140 ans? Maintenant vous connaissez le Chelsea! Il accueille les passants depuis 1875 et vous y dégusterez cocktails, bières artisanales, burgers, salades ou ou raviolis dans une ambiance conviviale.

5. Explorer les ruines Carbide Willson

Situées tout près du fameux lac Meech, ces ruines sont les vestiges d’une centrale électrique et d’un laboratoire... Le site est idéal pour improviser un petit photoshoot, et, bien sûr, pour en apprendre un peu sur l’histoire de l’ingénieur Willson derrière cette construction centenaire. On s’y rend par un sentier de 3 km aller-retour dans le parc de la Gatineau.

6. Sauter en bungee (ou aller voir les autres le faire) à la carrière Morrison

Eau turquoise + carcasse d’avion + saut en bungee de 60 m: près du village, la carrière Morrison est un endroit qui mérite le détour. En été, vous pourrez y réaliser ce qui serait «le plus haut saut à l’élastique du continent» selon le site Great Canadian Bungee. Ou encore partir explorer une épave d’avion en plongée sous-marine au fond de l’ancienne carrière. Pas pour vous? Il y a aussi une (toute) petite plage.

7. Se reposer dans cette cabane Airbnb

Offert sur Airbnb, ce joli chalet minimaliste a tout pour attirer les amateurs de «glamping». Il est éclairé à l’énergie solaire, n’a ni wi-fi ni eau courante (toilette compostable à l’extérieur) et il est bien caché dans les bois de Cantley, à 20 minutes de Chelsea. La paix.

8. S’offrir un bon petit repas chez Biscotti & cie

Après avoir pris l'air dans le parc de la Gatineau, les desserts décadents et les petits plats du Biscotti & cie devraient vous interpeller. Gaufres au saumon fumé, gnocchis à la cuisse de canard confite, grilled cheese aux poires caramélisées... on y sert un peu de tout. Essayez de vous installer à la mezzanine!

9. Flâner à la plage Parent

Prenez des notes pour cet été: le parc de la Gatineau (oui, encore lui!) compte plusieurs lacs bordés de plages sablonneuses, dont la petite plage Parent du lac Philippe. Vous pourrez y louer des canots ou pédalos pour fuir un peu la foule ou marcher quelques kilomètres jusqu’à la caverne Lusk: une vraie de vraie grotte à explorer.

