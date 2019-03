ST-ONGE, Claude



À St-Jérôme, le 1er mars 2019, est décédé à l'âge de 89 ans, M. Claude St-Onge, époux de Mme Murielle Côté, domicilié à St-André d'Argenteuil.Outre son épouse, M. St-Onge laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Maurice), Pierre (Thérèse), Denis, Yves (Sylvie) et Chantal. Il quitte également ses 9 petits-enfants, ses 2 arrière-petites-filles, son frère Florian (feu Lucille), ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 16 mars à 16h en l'église St-André Apôtre. La famille reçoit vos condoléances le vendredi 15 mars de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de 13h à la :4 RUE LEGAULTST-ANDRÉ D'ARGENTEUIL(450) 537-3396www.salonmercier.com