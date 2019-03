TETREAULT, Pierrette



Pierrette Tetreault est décédée paisiblement le 25 février 2019 à l'âge de 86 ans, précédée par son époux Roma Hotte, décédé en 2006.Femme élégante, attentionnée et dévouée pour ses enfants Danielle (Pierre O'Gleman), Alain (Nicole LeBrun), feu Diane et feu Jocelyn (Louise Morin); grand-mère fière de Sébastien, Alexandre, Vincent, Maxime, Jean-François, Stéphanie et Vanessa, l'arrière-grand-mère de Simon, Miila, Lennox et Victor.Elle laisse derrière elle ses soeurs Paulette, Isabelle et Carole, bellessoeurs, beaux-frères ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.Notre famille exprime sa profonde gratitude pour les soins palliatifs reçus à l'hôpital Cité-de-la-Santé. Nous avons été bénis par votre présence à tous.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le vendredi 22 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexeLa famille vous accueillera en l'église de Sainte-Dorothée le samedi 23 mars à partir de 10h; les funérailles suivront à 11h.Si vous désirez faire un don en la mémoire de Pierrette, veuillez considérer la Fondation québécoise du cancer.