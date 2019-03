CORMIER L'ÉCUYER, Raymonde



Au Centre d'hébergement Mgr-Coderre, le 21 février 2019, est décédée à l'âge de 75 ans, Mme Raymonde Cormier, épouse de monsieur Yves L'Écuyer.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Dolorès) et Martine (Denis), ses petits-enfants Jordan, Daphnée et Fred-Éric, sa sœur Denise ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 mars 2019, de 13h à 20h à la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Mgr-Coderre pour les bons soins prodigués.