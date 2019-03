À vendre 2,15 M$ près de Québec

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Une maison à vendre 2,15 M$ au lac Saint-Joseph

Photo tirée du site Remax-Québec

Un vice-président senior chez Pomerleau Construction, Denis Lepinay, a mis en vente une résidence donnant sur le chic lac Saint-Joseph, près de Québec, pour 2,15 millions $. « Vivre le lac ! Cette vaste demeure construction 2012 offre tout pour les plus exigeants ! Maison de pierres avec plus de 6500 pieds carrés de surface de plancher incluant le sous-sol, offre de spacieuses pièces tout en espace, 7 foyers dont 2 extérieurs, espace de vie extérieur à chacun des étages », vante un courtier au sujet de la demeure. L’entreprise Pomerleau, établie à Saint-Georges de Beauce, est aujourd’hui un acteur important dans l’industrie de la construction au Québec. Elle a notamment travaillé sur le projet du nouvel échangeur Turcot à Montréal et sur le barrage de La Romaine sur la Côte-Nord.

Une Chinoise achète une maison de 5,2 millions à Westmount

Liping Zhang a fait l’acquisition d’une maison à Westmount pour la somme de 5,2 millions $ à la fin février. Les vendeurs sont un ancien vice-président affaires publiques et gouvernementales au Canadien National et son épouse, qui œuvre dans l’industrie du marketing. « Superbe demeure contemporaine de 5 chambres à coucher avec vues à couper le souffle. Cette résidence clé en main a été rénovée de fond en comble pendant plus de deux ans. Finitions luxueuses, lumière et vues abondent sur quatre niveaux. Un garage intégré deux places et une incroyable terrasse sur le toit offrant des vues sublimes complètent cette résidence unique », décrit un courtier.

Le patron de la Scotia achète pour un demi-million $ d’actions

Le grand patron de la Banque Scotia, Brian J. Porter, a fait l’achat de 7000 actions de sa banque pour un peu plus d’un demi-million $. L’achat a été fait quelques jours après le dévoilement de résultats trimestriels jugés décevants pour l’institution financière. Brian Porter détient pour 9,2 millions $ en actions de la Scotia. Le titre de la banque a perdu 9 % depuis un an.

Des écouteurs Louis Vuitton à 1000 $ US

Photo tirée du site Louis Vuitton

La marque de luxe Louis Vuitton vient d’entrer sur le marché des écouteurs sans fil, et ce qu’elle a à offrir n’est pas donné. Prévoyez payer 1000 $ US pour des écouteurs haut de gamme Louis Vuitton qui disposent d’une autonomie de 10 heures d’écoute.

Une rutilante Audi à vendre à Québec

Photo tirée du site LesPac

Le président d’une firme de nettoyage après sinistre de la Rive-Sud de Québec, René-Charles Landry, a mis en vente une Audi R8 Plus Coupé 2 portes 2018 de couleur « orange éclatant » pour 198 000 $. Selon une annonce publiée sur internet, il s’agit d’un « véhicule unique au Québec » qui n’a que 4000 km au compteur.