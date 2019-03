MARCOUX (née Hermon), Marie



À Montréal, le 23 février 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Marie Hermon, épouse de feu M. Maurice Marcoux et mère de feu Jean-Paul Marcoux.Elle laisse dans le deuil sa fille Chantal (Serge), sa belle-fille Micheline Conway, son petit-fils Stéphane (Céline), ses arrière-petits-enfants Audrey et Océane, son frère Guy ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 16 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie aura lieu à 20h00 au même endroit.