CYR, Fernand



À Montréal, le 19 janvier 2019, à l'âge de 96 ans, est décédé Fernand Cyr, précédé de son épouse Elisabeth Beauchamp et de sa fille Carmelle, il était le conjoint de Jeannette Levasseur. Il laisse dans le deuil ses enfants, Ernest (Ginette), Lucille (Albert), Ludger (Réjeanne), Céline (Normandin), Roseline (René), François (Madone), France (Gérard), Suzon (Mario), son beau-fils Claude Levasseur, ses nombreux petits-enfants, ainsi que deux générations d'arrière-petits-enfants et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 16 mars 2019 de 13h à 17h. Une cérémonie religieuse aura au salon à 17h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie pourraient se traduire par un don au CHSLD St-Jude.