Adopter la bibliothèque pour la vie!

Parce que la lecture est un des petits plaisirs de la vie les plus importants, une véritable richesse, sachez que l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) offre aux parents qui inscriront leur enfant âgé de moins d’un an à une bibliothèque publique une trousse de bébé-lecteur gratuite ! Cette initiative s’inscrit dans le cadre des célébrations de la 20e édition du programme Une naissance un livre de l’ABPQ.

Entendre son enfant lire pour la première fois est un sentiment merveilleux, un mélange de fierté, de bonheur et de nostalgie, peut-être, de voir que le temps passe si vite... Cependant, avant d’assister à la lecture de sa toute première phrase, il y a tout un processus et celui-ci commence par lui faire la lecture le soir avant le dodo ou encore quelques minutes avant de le mettre au lit pour sa sieste de mi-journée. Ainsi, afin de créer davantage de moments magiques en famille, dans le salon ou à la bibliothèque publique la plus près, l’ABPQ vise, avec son programme Une naissance un livre, à favoriser la lecture dès le plus jeune âge. En prime : ce programme met en valeur les auteurs de chez nous !

Une trousse bien complète

Ladite trousse contient un nouveau guide pratique intitulé Lire avec mon enfant et un petit recueil de chansons et comptines titré Chanter avec mon enfant, qui comprend dix pièces à fredonner en famille dont Une chanson pomme, Le matin en patins et Comptine pour endormir l’enfant qui ne veut rien savoir (signées Gilles Vigneault).

Cependant, le vrai petit trésor de cette trousse est l’album cartonné de l’auteure Marianne Dubuc, exclusif à cet ensemble offert dans les bibliothèques publiques du Québec. Créé spécialement pour le programme Une naissance un livre, Sur le dos de Baba raconte la charmante histoire de Koko, un bébé koala, qui refuse de descendre du dos de sa Baba adorée. Il fait tout sur son dos : manger, dormir, jouer et il y fait même pipi ! Un jour, Koko décide de choisir lui-même dans quelle direction aller...

Après tout, qui ne se souvient pas de ses premières heures passées à la bibliothèque, le nez plongé dans une pile de bouquins ? Ah nostalgie, quand tu nous tiens...

Pour trouver la liste des bibliothèques participantes au programme Une naissance un livre, consultez le unenaissanceunlivre.ca.

À LIRE AUSSI

Victime collatérale

La collection Tabou en est certainement une de la littérature jeunesse (et moins jeune aussi, car ses romans plaisent à de nombreux adultes) qui ne laisse personne indifférent. Abordant des sujets bouleversants et souvent très chauds de l’actualité, cette collection ne déçoit jamais. Et le nouveau roman signé Joannie Touchette n’est pas une exception ! Marion voit sa vie chamboulée du jour au lendemain à la suite de l’arrestation de son père, lié à un épisode de conduite avec les facultés affaiblies. Dans l’attente du procès, l’adolescente devient la victime d’intimidation de la part de ses camarades de classe. Une histoire qui percute de plein fouet et qui reste longuement en tête, Victime collatérale s’inscrira sans aucun doute dans la liste des romans coups de cœur de plusieurs, cette année...

Le petit capuchon bleu

Bravo à Marie Demers qui a décidé que le temps était venu de raconter des contes classiques, notamment Le petit chaperon rouge et Peau d’âne, d’une façon originale qui ne concorde pas nécessairement avec la notion typique de la princesse, de son prince charmant et du « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants » ! Ainsi, avec sa nouvelle série de Contes culottés dont les deux premiers tomes sont intitulés Le petit capuchon bleu (et le loup qui s’appelait Jennifer) et Peau de vache (ou la princesse qui voulait épouser son papa), les jeunes lecteurs ont droit à des récits savoureux à souhait et franchement bien divertissants. L’auteure intervient elle-même au fil de son histoire pour ajouter davantage de clins d’œil croustillants. À découvrir!

Ciel T.2 : Dans toutes les directions

Dans le premier tome de la série, on a pu assister à l’arrivée au secondaire de Ciel, une adolescente trans non binaire, à la fois discrète et colorée. C’est en partie grâce à sa chaîne YouTube, Ciel s’ennuie, que Ciel est parvenue à sortir davantage de sa coquille. Ce second volet nous entraîne avec elle dans la deuxième année de ses études secondaires, alors qu’elle s’affirme de plus en plus dans son identité, notamment en s’impliquant dans une campagne pour représenter le comité LGBT de sa polyvalente. Puis, une petite intrigue amoureuse est également au programme, alors qu’elle remet en question ses sentiments envers son ami Liam... Pour une série mettant en vedette un personnage rafraîchissant et attachant, Ciel s’illustre comme un bon choix !