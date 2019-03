Ai-je raison de me méfier?

Mon enfance dans un milieu dysfonctionnel m’a marquée. J’étais la plus fragile des quatre enfants chez nous. D’un naturel timide, je ne me plaignais jamais. Je rasais plutôt les murs pour me faire oublier et ne pas avoir à me confronter. Mes parents sont tous deux décédés. D’usure, par le temps et l’alcool, bien plus que par n’importe quelle maladie. Avec mes frères et ma sœur on se voit à l’occasion, pas trop, pour ne pas réveiller les démons de notre enfance.

Rendue à 39 ans, après un épisode de dépression entre 36 et 37 ans, je suis de nouveau fonctionnelle et contente d’avoir repris mon travail en relation d’aide. Mais je sais en dedans de moi que je conserve une certaine fragilité, pour ne pas dire une fragilité certaine. Je marche donc sur des œufs chaque fois qu’une nouvelle personne entre dans ma vie et vient bouleverser une sérénité chèrement acquise.

Il y a quelques mois, j’ai fait la connaissance d’une fille de mon âge qui travaille dans le même réseau d’entraide et qui fréquente les mêmes groupes de personnes que moi. Très vite nous nous sommes liées d’amitié puisqu’il s’agit d’une fille à l’opposé de moi. Belle, grande, lumineuse et exubérante, alors que je suis ordinaire, petite et réservée. Je pense même que ce sont ces contrastes entre elle et moi qui m’ont attirée.

Chez moi, l’environnement est rangé et je me suis fait une vie disciplinée où l’ordre et la propreté règnent. Alors que chez elle, c’est l’anarchie et la désorganisation. Je fais attention à ce que je bois et à ce que je mange pour ne rien perturber de ma routine. Elle est dans l’excès tout le temps, particulièrement en ce qui a trait à l’alcool, qu’elle boit sans modération.

Vous pensez peut-être que ce que je viens de décrire me tracasse, eh bien non. Je m’accommode fort bien de tout ça. Mais ce dont je m’accommode moins, et avec le temps qui passe, de moins en moins, c’est un aspect de son caractère qui m’envahit et me refroidit à son endroit. Cette fille a besoin de dominer, je le sens. Moi je n’en ai pas besoin. Mais je n’ai pas besoin non plus dans ma vie de quelqu’un qui me gère.

Dès que je n’obéis pas à l’une ou l’autre de ses volontés, elle se fâche, me le fait savoir de façon brusque, et plus souvent qu’autrement me boude pendant plusieurs jours. Elle ne répond ni à mes mails ni à mes appels, comme si elle ne les recevait pas. Mais je sais qu’elle les reçoit puisque, lorsqu’elle revient à de meilleurs sentiments, elle y fait allusion de façon pas très subtile.

Comme j’ai peu d’amies et que je tiens à la garder dans ma vie, je ne lui ai jamais fait mention à quel point sa façon de faire me blesse et que j’ai du mal à m’en remettre, alors qu’elle réussit à semer le chaud et le froid sans avoir l’air d’en souffrir. Pensez-vous qu’elle m’aime vraiment ou que je ne suis qu’une marionnette qu’elle manipule selon ses humeurs ?

Amie inquiète

Méditez bien la pensée qui coiffe ce Courrier. Votre naturel timide et votre longue habitude à laisser passer sans rien dire le mal qu’on vous fait sont loin d’être un atout. Un comportement tel que celui de cette personne est à l’évidence le signe d’un caractère instable qui se croit tout permis, même le manque de respect envers les autres. Si vous acceptez sans mot dire qu’elle vous méprise, elle continuera de le faire, puisque ça semble dans sa nature. Mais si vous mettez vos limites et n’en démordez pas, vous verrez rapidement si c’est une véritable amie ou pas. Et en fonction des efforts qu’elle mettra à changer son comportement, si elle demeure telle qu’elle est, sachez qu’il s’agira d’une relation toxique.