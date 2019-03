Atterrissage d’urgence d'un avion d'Air Transat: «On était tous en petite boule, ça pleurait», raconte un passager

Pierre Desormeaux faisait partie des Québécois qui s’envolaient pour retrouver le chaud soleil de la Floride, samedi matin, lorsqu'un avion d'Air Transat a été forcé d'atterrir d'urgence à l'aéroport de Newark à New York.

C'est sa sœur qui a contacté TVA Nouvelles pour informer que son frère et sa tante âgée étaient coincés à Newark après cet atterrissage d’urgence.

M. Desormeaux a admis, on le comprend, avoir eu toute une frousse.

«On a fait toute la procédure d’urgence, on a vidé nos poches de crayons, de tout appareil, après ça, l’avion a atterri vraiment vite à Newark.

«On était tous en petite boule, ça pleurait, ça criait dans l’avion, et puis on a touché le sol assez rapidement. Ils ont freiné assez brusquement, pour pouvoir immobiliser l’appareil le plus vite possible», a-t-il raconté à LCN.

Tout de suite après l’atterrissage d’urgence, les 189 passagers ont pu détacher leur ceinture de sécurité et ont dû sauter de l’appareil sur des matelas de sécurité, selon le témoignage du Québécois de Deux-Montagnes, dans les Laurentides.

«Ils ont ouvert toutes les portes avec les coussins. “’Go go go tout le monde”’, on est partis en courant, il fallait sortir de l’avion assez rapidement. Après, on a attendu une quinzaine de minutes dehors, et tout le monde était habillé en t-shirt, habillé pour aller dans le sud. Ce n’était pas tellement chaud.»

Les pompiers sont arrivés par la suite et la soute à bagages a été vidée.

Les passagers ont ensuite été amenés au terminal. Plusieurs n'étaient pas munis de leur passeport et de leurs effets personnels.

Un autre appareil a été envoyé à Newark pour récupérer les passagers qui pourront se rendre à Fort Lauderdale tel que prévu.