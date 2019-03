GAUTHIER, Doris (née Angers)



À Lasalle est décédée, le 2 mars 2019, à l'âge de 89 ans, Mme Doris Angers, épouse de feu Alcide Gauthier et soeur de feu Anita Angers, décédée le 28 février 2019 (feu Roger Thibault).Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ghislaine (Luc Boudrias), Céline (Jacques Turcotte), Guylaine (David Poirier) et Sylvain (Sophie Dragon), ses petits-enfants : Jean-Samuel, Simon, Laurie, Charles-Isaac, Laurence, Guillaume, Vincent, Catherine, Virginie, Williams-David, Louis-Thomas, Elizabelle-Mae et ses arrière-petits-enfants : Louis, Olivia et Camille. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Jeanne-D'Arc Angers (feu Lucien Paquet), son frère Alfred Angers (Thérèse Grenier), ses nièces et neveux.La famille remercie tous les parents et amis pour la sympathie manifestée à l'occasion du décès de Madame Doris Angers Gauthier.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie / St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal,vendredi le 15 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et samedi le 16 mars 2019 de 9h30 à 10h30.Les funérailles auront lieu samedi le 16 mars 2019 à 11h, à l'église de la Purification, 445 rue Notre-Dame, Repentigny, Qc, J6A 2T3.