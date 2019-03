CÉCYRE-DUPUIS, Monique



Subitement, à Ste-Martine, le 27 février 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Monique Cécyre, épouse de monsieur André Dupuis et mère de feu Pierre Dupuis. Elle a été précédée par ses frères Jean-Claude et Yvon ainsi que ses belles-soeurs Gisèle et Louise.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Claudine (Mario Prud'Homme), son fils Michel (Patrick Desbiens), son petit-fils Francis (Catherine), sa petite-fille Maude (Charles), sa soeur Madeleine (feu Léopold) ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 16 mars à compter de 11h, à la:STE-MARTINE450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comUne liturgie de la Parole aura lieu à 14h, dans le salon de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de fleurs ou par des dons à la Fondation Anna-Laberge (formulaires disponibles au salon funéraire).