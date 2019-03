BERNIER, Manon



À Laval, le 4 mars 2019, à l'âge de 58 ans, est décédée Manon Bernier, conjointe de Daniel Sylvestre.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa mère Monique Boisjoly (feu Maurice Bernier), ses frères et soeurs : Suzanne (Denis), Michel, Serge et Pierre (Sylvie), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin (édifice arrière) du complexe funéraire :le mardi 12 mars 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h, mercredi dès 9h. Une célébration commémorative aura lieu au même endroit mercredi le 13 mars 2019 à 11h.