FOURNIER, Yvette



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mme Yvette Fournier, décédée le 20 février 2019, à l'âge de 91 ans, à la résidence Berthiaume-Du Tremblay.Elle fut précédée par ses parents Adélard Fournier et Marie Roy et son frère l'Abbé Jacques Fournier. Elle laisse dans le deuil de nombreux parents et amis.Yvette a travaillé comme infirmière/hygiéniste pour la ville de Montréal de 1949 à 1982. Après sa retraite, Yvette a entrepris une formation en Trager pour devenir praticienne auprès des personnes handicapées et vieillissantes et elle a été une pionnière dans ce domaine au Québec. D'une grande générosité, Yvette a oeuvré comme bénévole pendant plus de 30 ans au centre Berthiaume-Du Tremblay. Cela va de soi que ce centre l'ait accueillie à son tour durant les dernières années de sa vie où elle a reçu de très bons soins.La famille désire remercier spécialement sa grande amie Mariette Danis, ancienne collègue infirmière, pour sa présence et son dévouement auprès d'Yvette.Pour lui rendre un dernier hommage, une célébration religieuse aura lieu samedi le 16 mars 2019 à 11h, à la chapelle du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges au 4601, chemin de la Côte-des-Neiges à Montréal.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de charité de votre choix qui vient en aide aux plus démunis.Tél. 514-342-8000 www.dignitequebec.com