Changement d’heure: plus difficile pour certaines personnes

Les Québécois devront avancer l’heure de 60 minutes dans la nuit de samedi à dimanche, un changement d’horaire qui n'est pas sans conséquence sur le rythme circadien de nombreuses personnes.

En entrevue samedi sur les ondes de LCN, la Dre Johanne Lévesque, neuropsychologue, a confirmé que ce changement d’horaire dérègle le corps humain, et parfois plus qu’on le pense.

«Les gens vont sentir un inconfort. On risque d’être plus fatigués [dimanche] matin, mais surtout lundi matin. Plus particulièrement pour les gens qui se lèvent très très tôt: une heure de moins ça paraît», a-t-elle expliqué.

La fatigue et le fait de ne pas être «en phase» avec le déroulement de la journée sont des conséquences de ce changement d’heure.

Les gens qui ont une routine, un rythme de vie très régulier, sont encore plus sensibles à ce dérèglement.

«Les gens qui sont plus "bohèmes" dans leur style de vie vont moins ressentir le changement d’heure. Mais les gens qui sont très réglés, comme les enfants et les personnes âgées, ont plus d’impacts», a indiqué la neuropsychologue.

Quoi faire pour amoindrir les effets?

Que peut-on faire pour minimiser les conséquences de ce changement d’heure?

«Il aurait fallu commencer quelques jours auparavant. Juste, par exemple, devancer un peu l’heure des repas, manger 15 minutes plus tôt qu’à l’habitude, ça aide énormément. Le sentiment de satiété, la faim, contrôle toute une cascade du cycle biologique. Ça aide donc à se replacer.»

La neuropsychologue suggère également d’éviter le café le matin et l’alcool le soir, «parce que cela nuit à la qualité du sommeil», a-t-elle précisé.