Clearwater Beach vole encore la vedette

Tout comme l’année dernière, Clearwater Beach, sur la côte ouest de la Floride, remporte la palme de la plus belle plage des États-Unis, selon Trip Advisor. Le Sunshine State peut être fier, puisque 10 des 25 plages du palmarès sont floridiennes. Un beau pied de nez à la Californie ! Par contre, il n’a qu’à bien se tenir, car Hawaï le suit de près avec sept plages lauréates.

À l’ouest de la Floride, St. Pete Beach et Siesta Beach ont également la cote. À l’est, on retrouve St. Augustine Beach, Fort Lauderdale Beach, South Beach, ainsi qu’Hollywood Beach, la plage préférée des Québécois. La région du Panhandle au nord-ouest de la Floride se taille aussi une place de choix. Panama City Beach, Pensacola Beach et Navarre Beach sont aussi parmi les grandes gagnantes !

Sable blanc

Si Clearwater Beach, une plage longue de 6 km, a tant la faveur des touristes, c’est surtout en raison de son sable doux et blanc, si blanc qu’il ressemble à de la neige – il faut le voir pour le croire ! Il y a, bien sûr, les célébrations des couchers de soleil près de sa longue jetée « Pier 60 » qui attirent amuseurs de foule et musiciens. Enfin, la plage à l’eau émeraude, où nagent régulièrement les dauphins, est à proximité de restaurants et de bars à l’ambiance festive, et de boutiques de souvenirs. Sans oublier, bien sûr, le Hogan’s Beach Shop, appartenant à l’ex-lutteur Hulk Hogan, qui possède une résidence tout près.

Seul bémol à cette station balnéaire, le manque de stationnements à prix abordables à proximité. Un véritable problème pendant la période de relâche. Plusieurs vacanciers finissent par rebrousser chemin, déçus après avoir passé de longues minutes coincés dans le trafic du Clearwater Memorial Causeway menant à la plage.

Clearwater Ferry

Pour éviter ce désagrément, n’hésitez pas à utiliser les services du Clearwater Ferry, accessible du centre-ville de Clearwater. Il ne vous en coûtera que 4 $ pour un aller simple, pour atteindre la plage no 1 des États-Unis. Autre avantage, les stationnements à Clearwater sont nombreux et plus abordables.

Plage déserte

Enfin, si les bains de foule ne sont pas pour vous et que vous préférez une plage quasi déserte, loin de toute contamination urbaine, dirigez-vous vers la plage de Caladesi Island, via le ferry de Honeymoon Island. En 2018, Caladesi Island a été sacrée septième plus belle plage des États-Unis par Stephen Leatherman, le célèbre Dr Beach – la première étant Kapalua Beach/Maui à Hawaï. Ce dernier est professeur et directeur du laboratoire de recherche côtière de la Florida International University. Tous les ans, et ce depuis 1991, il dresse sa populaire liste des 10 plus belles plages des États-Unis.

Méthodologie de Trip Advisor

Le résultat compilé sur une période de 12 mois tient compte de la quantité et de la qualité des commentaires, et bien sûr du pointage – les fameuses bulles – accordé aux différentes plages.

