CAMERANO née CECCHINI

Florida "Florence"



Je suis partie retrouver Jim, mon mari, ami et amoureux avec qui j'ai partagé ma vie pendant 57 ans.Je quitte aussi mes enfants chéris: Carla (feu Russell Pardoe), Serge Ouimet, Linda (feu Leo Cesari), Gina (Wynn Jones), et mon fils, le soleil, la lune et les étoiles, Paul (et son ange Cynthia Foster), mes petits-enfants Leo Cesari et Mikey (Michèle Legault Camerano), ma soeur Velma (défunt Abel Crisante). Je quitte aussi mes nièces et neveux, amis et voisins.Ce n'est qu'un au revoir, un jour nous serons réunis. Ciao!La famille recevra les condoléances samedi, le 16 mars 2019 entre 13h et 16h à la:BELVÉDÈRES DE LACHINE3000 RUE NOTRE DAMELACHINE, QC H8S 2H1Au lieu des fleurs, veuillez considérer de partager des photos et des souvenirs de Flo.