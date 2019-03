De Loretta Lynn et Wanda Jackson jusqu’à Brigitte Boisjoli

Après s’être finalement défait du titre de « la sœur de », Solange poursuit sa démarche RnB délicieusement champ gauche avec un quatrième album exigeant (autant pour l’artiste que pour ses auditeurs). Si vous aimez déjà la chanteuse, foncez. Pour les autres mélomanes, remontez peut-être jusqu’à True (2012) avant de vous lancer. Seul bémol (qui n’en est pas vraiment un en fin de compte) : sans nécessairement être une suite à A Seat At The Table (2016), When I Get Home a plusieurs atomes crochus (les thématiques abordées, les références jazz et rap houstonien, etc.) et ne profite donc pas de l’effet de surprise de cette œuvre précédente. Il s’apprécie donc davantage au fil des écoutes.