Elizabeth Hosking conclut sa saison en force

Elizabeth Hosking a terminé sa saison sur une bonne note à la Coupe du Monde de Mammoth, en Californie. L’athlète de Longueuil a obtenu son meilleur résultat en carrière en prenant le cinquième échelon lors de l’épreuve de demi-lune.

«Je suis vraiment contente de ma journée! C’est mon meilleur résultat en Coupe du monde et je n’aurais pas pu demander mieux pour terminer ma saison», a affirmé Hosking à la suite de sa compétition.

Après avoir complété sa première descente avec un total de 62,00 points, la planchiste québécoise a tenté de répéter les mêmes figures, tout en corrigeant quelques points techniques. «Elizabeth a eu une excellente première descente et nous avons décidé de refaire le tout en essayant d’améliorer quelques aspects», a affirmé son entraîneur Brian Smith.

Malheureusement pour Hosking, une erreur en début de parcours en venu mettre fin à ses espoirs de médaille. «J’ai commencé un peu trop tôt et j’ai atterri très bas sur la piste. Ensuite, j’ai manqué de vitesse et je n’ai pas été capable de compléter ma descente. J’ai essayé de m’adapter, mais quand on a un plan de match en tête, c’est difficile de changer en pleine action», a confié l’athlète de 17 ans.

Malgré ce léger faux pas, c’est avec le sentiment du devoir accompli qu’Hosking et son équipe rentreront au Québec pour y profiter de quelques semaines de repos. «Cette saison se termine encore mieux que nous aurions pu l’imaginer! Nous allons revenir au Québec et Elizabeth aura deux mois de repos sans faire de planche. Elle pourra guérir quelques blessures mineures avant de revenir à l’entraînement en gymnase. Ensuite, en mai, nous reviendrons en Californie pour un premier camp d’entraînement», a conclu Smith.

Au final, c’est la Chinoise Xuetong Cai (89,25 points) qui a remporté l’or devant la Japonaise Sena Tomita (85,25 points) et la Suissesse Verena Rohrer (77,00 points).