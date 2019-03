BENOIT, Normand



À Longueuil, le 2 mars 2019, est décédé monsieur Normand Benoit, à l'âge de 71 ans, fils de Albert Benoit et Placidie Lefort.Il laisse dans le deuil ses fils David et Yannick, ses petits-fils Alexis et Raphaël, ses frères et soeurs: André, Claire, Denise, Gabrielle, Jean-Guy, Monique et Pierre, ses filleules Suzanne Duncan et Jessie Gravel, autres parents et amis.La famille vous accueillera à :505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUILsamedi le 16 mars 2019 de 13h00 à 17h00 et de 18h00 à 20h00 suivi d'une cérémonie religieuse.