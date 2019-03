GALLAND, "Joe" J. Albert

Au Centre Hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le 26 février 2019, est décédé Monsieur J. Albert "Joe" Galland, à l'âge de 77 ans. Il fut président de la compagnie Transport Maskoutaine de 1975 à 2005.Outre sa conjointe Francine Piché, le défunt laisse dans le deuil ses deux filles : Marie-Claude (Daniel Prudhomme) et Caroline (Marc Jutras), ses deux petites-filles : Ariane et Justine.Lui survivent également un frère et une soeur : Jean-Charles (Jacqueline Gratton) et Marina, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Des dons à la Fondation du C.H. Honoré-Mercier seraient appréciés.La famille de Monsieur J. Albert "Joe" Galland recevra les condoléances, le samedi 16 mars 2019 à 11 h, au :SAINT-HYACINTHE (angle Dessaulles)450-774-6417 www.ubaldlalime.comLes funérailles seront célébrées le même jour à 14 h en la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, 1900, rue Girouard ouest, Saint-Hyacinthe.