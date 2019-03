Génies de la navette

Ils sont partis d’un Toyota Highlander 2002 donné par un commanditaire (Canimex) et le véhicule est en train de devenir une navette avant-gardiste capable de rouler dans les pires conditions et sans conducteur, libre d’intervention humaine. Vingt étudiants en génie à l’Université de Sherbrooke tripent comme des malades autour de ce projet qui s’appelle Link et qui sera officiellement présenté au début de décembre prochain. Après son dévoilement, le véhicule sera ensuite à la disposition des profs et étudiants pour le transport sur le campus et l’université. Aussi bien joindre l’utile à l’agréable. Un des concepteurs, Jean-Pascal Dubois, déborde d’enthousiasme et avance que l’invention deviendra un véritable petit salon sur roues capable de défier tous les caprices du temps. Génial. Bourque Métal, Motrec International et Elcargo sont aussi au nombre des commanditaires, mais les futurs génies en cherchent d’autres afin de parfaire optimalement leur bijou. Vous pourriez avoir votre logo sur ce véhicule.