La police d'Ottawa vient en aide à un aîné coincé dans sa résidence

OTTAWA | Un homme âgé qui avait passé l'hiver dans sa maison sans sortir en raison de l'accumulation de neige a été secouru jeudi soir par des agents du Service de police d'Ottawa.

La police avait été alertée par un voisin inquiet.

Des agents se sont donc présentés à la résidence de l'aîné dans le secteur Est d'Ottawa pour effectuer un contrôle de santé auprès de lui.

«Sur les lieux, ils trouvèrent la neige d'un hiver entier, accumulée dans l'entrée, et ni pistes ni signes de vie, a mentionné le service de police sur Twitter, vendredi. Ils se frayèrent un chemin et s'introduisirent dans la maison... où ils trouvèrent l'aîné, tout seul et en vie.»

Trois agents s'affairèrent à pelleter et souffler la neige, puis firent appel à nos partenaires de la Ville pour aider à retirer des tas de glace accumulés au bout de l'entrée.

L'homme a raconté aux policiers qu'après avoir été bloqué par la neige, «il avait passé l'hiver à subsister avec ce qu'il avait dans le garde-manger», a rapporté la police.

Les policiers devaient par la suite apporter des provisions à l'aîné et veiller à ce que les services pertinents s'assurent «qu'il dispose dorénavant des soutiens nécessaires».

Ni l'identité de l'homme ni son âge n'ont été précisés.