L’Algérie de l’espoir

Il y a bien des années en Algérie, un juge que je questionnais sur l’inégalité entre les droits des hommes et des femmes dans son pays, m’a fait une réponse bien candide. « S’il fallait donner autant de droits aux hommes qu’aux femmes, cela irait contre la charia. Et la charia est au cœur du système juridique algérien. »

Les Algériens ont une sourde rancune contre le pouvoir en place. Ceux qui ont fait la guerre d’indépendance aux côtés des dirigeants actuels se sont fait promettre un régime socialiste qui redistribuerait la richesse que les Français avaient, disait-on, accaparée. Mais les révolutionnaires n’ont pas tenu leurs promesses. Certes, ils ont bouté les Français dehors. Mais les Algériens moyens s’entassent avec leur famille dans des deux-pièces et demie. Ils pointent du doigt les villas cossues qui surplombent les quartiers pauvres : « Regarde, ils ont 12 pièces et 12 salles de bains dans leur maison. Pourquoi dois-je me contenter d’un logement minable ? »

Les islamistes allaient remporter le pouvoir lors des élections de 1991. Le parti au pouvoir et l’armée ont donc refusé de tenir le second tour des élections. Les islamistes se sont par conséquent révoltés. Ils ont mené une véritable guerre civile dans le pays. Finalement, ces islamistes ont été vaincus. Par la suite, à partir de 1999, l’armée a partagé le pouvoir avec le clan du président Bouteflika. Les dirigeants actuels sont demeurés au pouvoir grâce à l’argent du gaz et du pétrole algérien et grâce à de vastes réseaux de corruption.