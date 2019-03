Fin de voyage catastrophique

ANAHEIM | Lu sur Twitter: «Il y a quelques certitudes dans la vie: la mort, les taxes et le Canadien qui l’échappe en Californie.» À lui seul, ce gazouillis résumait ce voyage de trois rencontres qui s’est terminé par un revers de 8 à 2, hier soir, au domicile des Ducks.

Avec une victoire à Los Angeles, mardi, le Tricolore se donnait deux chances de rentrer de «Golden State» avec un dossier gagnant pour la première fois depuis mars 2010. Malheureusement, il a encore failli à la tâche.

Il s’agit d’un cinquième revers de suite du Canadien au Honda Center. Encore une fois, il n’a pu profiter d’un revers de rival direct (les Hurricanes se sont fait lessiver 8 à 1 par les Jets) pour prendre un peu d’avance dans la course pour une place en séries éliminatoires.

La décision controversée de Claude Julien de faire confiance à Antti Niemi à San Jose fera échos longtemps. Surtout si le Canadien devait rater les séries. Niemi n’aurait pas aidé son équipe à gagner à Anaheim. Price à San Jose? Peut-être que oui. Sauf qu’un entraîneur vit et meurt avec ses décisions.

De plus, c’est une décision qui se défendait très bien. Valait mieux miser sur un Price en grande forme pour s’assurer de ne pas échapper le match face aux pauvres Ducks, avant-dernier de l’Association de l’Ouest.

Pas les mêmes Ducks

Pauvre, en apparence, car les Montréalais n’ont pas affronté la même formation qui s’était présentée sans vie et sans enthousiasme, il y a un mois à Montréal. Sous les ordres du directeur général devenu entraîneur-chef par intérim, Bob Murray, les Ducks ont repris goût au hockey.

«C’est peut-être une équipe plus faible au classement, mais si vous regardez leurs derniers matchs, ils sont bien meilleurs que l’équipe qu’on a vue à Montréal, a d’ailleurs convenu Shea Weber. Mais si on avait joué à la hauteur de nos capacités, on aurait eu un meilleur résultat.»

Hier soir, les locaux ont démontré beaucoup plus de fougue que le Tricolore. Ils ont été beaucoup plus incisifs que les troupiers de Claude Julien en territoire ennemi, ils les ont pris à contre-pied et ont profité de leurs erreurs d’inattention. Pourtant, la vitesse du Canadien aurait dû les avantager.

Insuffisant pour gagner

Ce qu’il y a de plus irritant, c’est que le Canadien a accordé huit buts à l’équipe qui présentait la pire moyenne de buts marqués cette saison (2,18).

« On est dans une bagarre pour les séries et j’aurais aimé voir mieux de la part de mon équipe. On s’est creusé un trou en partant. Des joueurs dont on avait besoin n’en ont pas donné assez. Pour gagner, ça prend une équipe au complet, on n’avait pas ça ce soir», a martelé Julien.

Chez les Ducks, certains joueurs ont profité de ce match pour donner signe de vie. Max Jones a réussi le premier but de sa carrière, le jeune Troy Terry a connu son deuxième match de trois points consécutif, Adam Henrique a terminé la soirée avec deux buts pour la deuxième fois de la saison et Cam Fowler a devancé Scott Niedermayer au sommet de la colonne des défenseurs le plus productif de l’histoire des Ducks (265 points).

Utilisé sur un quatrième trio, Corey Perry a inscrit... son troisième but de la saison. Il faut dire qu’il a raté pratiquement toute la saison en raison d’une opération à un genou subie l’automne dernier.

Promotion pour Danault?

Les deux buts du Canadien ont été l’oeuvre de Paul Byron et de Weber. Le but du défenseur était seulement le troisième de l’équipe en avantage numérique lors des 13 derniers matchs sur les patinoires adverses. Trois sur 40 pour un pourcentage d’efficacité de 7,5%.

Arborant une visière complète pour protéger son nez cassé, gracieuseté d’un coup de coude de Gustav Nyquist, Phillip Danault a été le joueur le plus utilisé par Julien en supériorité numérique.

S’agit-il d’une promotion ou est-ce en raison de l’absence de Tomas Tatar aux prises avec un virus? On verra dans les matchs à venir. L’absence de Tatar a également permis à Jesperi Kotkaniemi de réintégrer la formation après deux matchs de repos.