Le Rouge et Or balaie les Carabins à domicile

Le Rouge et Or volleyball a poursuivi sa domination sur la scène provinciale. En complétant le balayage de la série finale 2 de 3 du RSEQ, face aux Carabins de Montréal, samedi, les hommes de Pascal Clément ont remporté un 34e titre en 48 ans d’histoire.

Le Rouge et Or l’a emporté en trois sets de 25-21, 25-22 et 25-22 contre leurs rivaux montréalais, pour ainsi venger la défaite subie l’an dernier en finale du RSEQ face à ces mêmes Carabins.

« Je suis content pour toute l’équipe et j’ai une petite pensée pour ceux qui ont cette première opportunité de remporter un Championnat », a mentionné Clément après le match.

« Je suis extrêmement heureux, a renchéri l’attaquant Vicente Villalobos. C’est difficile de comparer chaque année, mais redevenir champion, c’est incroyable. On sentait qu’on le méritait, on a travaillé tellement fort cette année. Quand tu gagnes souvent quelque chose, tu ne réalises pas vraiment le sentiment que ça procure. L’avoir perdu l’an passé faisait en sorte qu’on voulait encore plus gagner cette année ».

CONFIANCE

Si elle ne voulait rien dire pour la qualification au Championnat U Sports – les deux équipes étaient déjà assurées d’y participer – la victoire du Rouge et Or n’était toutefois pas sans utilité, au contraire.

« Quand tu veux gagner des Championnats, il faut que tu brises le mur pour ceux qui ne l’ont jamais vécu. Et quand tu arrives sur la scène nationale, il faut que tu aies vécu des championnats et que tu en aies gagné. C’est bon pour la confiance parce que, pour la préparation, ce n’est pas la même chose qu’un match de ligue. Maintenant, tout le monde l’a vécu et est au même diapason. On va continuer de surfer là-dessus », a ajouté l’entraîneur.

Rouge et Or et Carabins profiteront de quelques jours de congé avant de reprendre dans le cadre du Championnat U Sports, disputé au PEPS de l’Université Laval du 15 au 17 mars.