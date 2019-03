Les Canadiennes victimes de leur indiscipline

Les Canadiennes de Montréal ont été particulièrement indisciplinées et le Thunder de Markham en a profité pour les vaincre 4 à 3, samedi soir, au Complexe sportif Bell.

Les visiteuses ont ainsi nivelé cette série demi-finale de la Coupe Clarkson et un match ultime sera disputé dimanche. Les Canadiennes avaient remporté le premier match par la marque de 3 à 0, vendredi.

Dans l’affrontement du jour, toutes les réussites du Thunder ont été inscrites alors qu’une Canadienne était au banc des pénalités. C’est Jenna McParland qui en a le plus profité, elle qui a amassé trois buts. L’autre filet des gagnantes a été l’œuvre d’Ella Matteucci.

Du côté des favorites de la foule, Hilary Knight a été sensationnelle. L’Américaine a touché la cible deux fois, en plus de fournir une passe décisive sur le but de Karell Emard. L’athlète de 29 ans a donc amassé cinq points depuis le début de cette série, elle qui avait récolté un but et une mention d’aide, la veille.

Devant les filets, Emerance Maschmeyer a cédé quatre fois sur 15 lancers dans la défaite, tandis qu’Erica Howe a fait face à 29 tirs dans la victoire.