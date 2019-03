Les Huskies renouent déjà avec la victoire

Au lendemain de leur première défaite en 26 matchs, les Huskies de Rouyn-Noranda sont revenus à leurs bonnes habitudes, samedi, en signant une victoire de 3 à 2 devant le Phoenix, à Sherbrooke.

Zachary Émond a livré une solide performance devant la cage des visiteurs en repoussant 36 lancers. Sur le plan offensif, Tyler Hinam, Joël Teasdale et Félix Bibeau ont tous secoué les cordages. Teasdale a d’ailleurs enfilé un 40e but cette saison, un sommet personnel.

Benjamin Tardif et Bailey Peach ont été les marqueurs pour l’équipe locale.

À Rimouski, Alexis Lafrenière et Dmitry Zavgorodniy ont touché la cible en fusillade pour procurer une victoire de 3 à 2 à l’Océanic devant les Foreurs de Val-d’Or. Zavgorodniy avait également marqué en temps réglementaire. Mathieu Marquis a quant à lui fait face à 43 lancers devant le filet des visiteurs.

À Shawinigan, le Drakkar de Baie-Comeau a inscrit quatre buts en 12 minutes en troisième période pour filer vers un gain de 5 à 2 aux dépens des Cataractes. Nathan Légaré et Ethan Crossman ont chacun obtenu un but et une aide pour le Drakkar.

Autres résultats

Les Wildcats l’ont emporté 3 à 2 devant les Mooseheads de Halifax, à Moncton.

Les Islanders de Charlottetown se sont imposés 3 à 1 devant les Screaming Eagles de Cap-Breton, à Sydney.

Les Saguenéens de Chicoutimi ont vaincu les Tigres 7 à 4, à Victoriaville.