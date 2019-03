Les Jeux du Québec: un tremplin pour les escrimeurs

Pour beaucoup d’athlètes, les Jeux du Québec sont une occasion de faire leurs preuves avant de s’envoler vers de plus hauts sommets. À sa deuxième et dernière participation, l’escrimeur Atilla Pacyna a profité de son passage à Québec pour remporter trois médailles d’or et une d’argent.

«J’ai fait plusieurs compétitions dans les derniers mois, au Québec, au Canada et aux États-Unis en vue des Jeux du Québec. J’ai atteint mes objectifs avec l’or à l’épée ainsi qu’au fleuret individuel et par équipe, de même que l’argent à l’épée par équipe», a dit le jeune de l’Outaouais.

Son entraîneur Olivier Tyteca poursuit en indiquant que les Jeux du Québec sont la première étape vers des compétitions de calibre national et international.

«Il a fait la Coupe Canada à Vancouver récemment où il a fini troisième des moins de 15 ans. De s’affirmer ici, ça lui permet vraiment de prendre confiance en lui et de se dire que c’est possible d’aller plus loin.»

Le maître d’armes du club le Masque de fer ajoute qu’Atilla est un athlète très complet, ce qui fait de lui un bon escrimeur. D’ailleurs, ce dernier n’hésite pas à participer à des tournois où il ne fera pas vraiment de bons résultats, mais où il apprendra beaucoup.

«Il n’est pas 100 % obnubilé par les résultats. Il prend de l’expérience, à droite et à gauche, en s’entraînant avec d’autres clubs pour avoir différentes visions de l’escrime, ce qui lui permettra de gonfler au maximum sa boîte à outils, ce qui sera utile quand le moment comptera, a-t-il dit. Il est très combatif et il n’aime pas perdre, alors le tout combiné, ça lui permet de remporter quatre médailles comme aujourd’hui.»

Apprendre à gérer la pression

Avec des centaines de personnes dans l’assistance, les délégations qui encouragent leurs compatriotes et les caméras de webdiffusion et de télévision, les Jeux du Québec peuvent être impressionnants pour les jeunes athlètes.

«La première fois que je suis venu, j’étais plus un touriste. J’étais venu m’habituer à l’événement, l’ambiance et l’intensité dans les matchs. Il y a tellement de gens qui t’encouragent et tu es sur une grande piste devant une large foule, c’est vraiment un grand stress. Cette fois-ci, j’étais préparé», a confié Atilla.

En plus d’apprendre à gérer son environnement, l’escrimeur a expliqué qu’il a dû s’adapter aussi au format de compétition, ce qui lui a apporté un défi supplémentaire.

«J’ai l’habitude de faire tous mes matchs l’un à la suite de l’autre et les finales la même journée. Là, il a fallu que j’attende deux jours avant de tirer à nouveau et de faire mes finales, soit un match par épreuve pour obtenir l’or. J’étais vraiment nerveux hier soir et j’ai mal dormi, mais j’ai passé par-dessus.»

Son entraîneur voit d’ailleurs une grande différence dans le développement de son protégé. Selon lui, Atilla commence à gérer la pression. «À Alma, en 2017, il n’était pas dans les espoirs de médailles. Il a vu ce que c’était et a dit qu’il voulait gagner en 2019. Il a participé à la Coupe Canada et à quelques tournois américains, mais c’est la première fois qu’il y a autant de monde derrière lui et qu’il représente autre chose que sa propre personne et le club du Masque de fer» a conclu M. Tyteca.