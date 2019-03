Les mots dits du samedi

Mauvais partage

« Je partage [quelque chose] avec vous ou je vous partage [quelque chose] ? » demande une lectrice, Michèle B. On peut partager son repas avec sa cousine, on peut partager la joie de son voisin ou les opinions de son député... Cependant, on ne dira pas « je vais vous partager mon expérience ». On dira plutôt « je vais vous faire partager mon expérience »... Le verbe partager, qui veut dire, entre autres, répartir, donner une partie de ce que l’on a, compatir ou séparer en deux... ne peut pas être employé dans le sens de communiquer. Et question de D. Plouffe : « Écrit-on “l’enseignant n’a pas de questions [ou de question] pour l’élève” ? » Le singulier intervient quand, par exemple, « pas de » introduit une réalité comptable concernant un seul élément. Le nom se met au pluriel lorsqu’il renvoie à plusieurs éléments. Sans autre information, on présumera que l’enseignant a des questions (et non une question) à poser à l’élève, qui aura des réponses à lui donner.