Les Remparts se butent à l’Armada

Les Remparts de Québec ont subi une deuxième défaite en autant de soirs en s’inclinant 3 à 2 devant l’Armada de Blainville-Boisbriand, samedi, au Centre d'excellence Sports Rousseau. Tyler Hylland a connu un fort match pour l’équipe locale en récoltant trois points, dont deux buts.

Au lendemain d’un revers de 5 à 1 devant les Olympiques de Gatineau, les hommes de Patrick Roy espéraient profiter de leur passage à Boisbriand pour renouer avec la victoire. Quinzième au classement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) au terme d’une saison décevante, l’Armada semblait une proie tout à fait prenable pour les Remparts. Ces derniers n’ont toutefois pas été en mesure de saisir l’opportunité.

Frédéric Abraham a ouvert la marque pour les favoris de la foule à la septième minute de jeu de la deuxième période, alors que son coéquipier Miguel Tourigny purgeait une pénalité de deux minutes pour bâton élevé.

Abraham a obtenu l’aide de Samuel Bolduc et de Tyler Hylland pour donner l’avance aux siens. Hylland est revenu à la charge en fin de deuxième période avec son 20e but cette saison, un sommet personnel. L’attaquant originaire de Châteauguay a inscrit son deuxième but du match en milieu de troisième période, alors que l’Armada profitait d’un avantage numérique.

Une fin de match excitante

Des buts de Nicolas Savoie et d’Édouard St-Laurent inscrits avec un écart de deux minutes ont ensuite redonné vie aux Remparts. Mais la troupe de Bruce Richardson a réussi à fermer la porte pour signer une deuxième victoire en autant de sorties.

Les Remparts n’ont pas épargné le gardien Brendan Cregan, qui a fait face à 44 tirs au cours de la rencontre. Devant leur filet, Carmine-Anthony Pagliarulo a cédé trois fois sur 27 lancers.

Aleksei Sergeev n’était pas en uniforme du côté des visiteurs. L'attaquant russe a subi une fracture à une clavicule et sera absent pour une période de six à huit semaines. Sa saison est vraisemblablement terminée.

Avec une semaine à faire au calendrier régulier, les Remparts auront rendez-vous avec le Drakkar de Baie-Comeau mercredi, les Voltigeurs de Drummondville vendredi, et les Saguenéens de Chicoutimi samedi. Ils disputeront leurs deux derniers matchs au Centre Vidéotron.

De son côté, l’Armada prendra la route de l’Abitibi cette semaine pour y conclure sa saison. Elle y affrontera les Olympiques de Gatineau mercredi, les Foreurs de Val-d’Or vendredi et les Huskies de Rouyn-Noranda samedi.

Les Remparts comme l’Armada sont assurés d’amorcer les séries éliminatoires sur les patinoires adverses.