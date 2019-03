«On n’a pas été très bon» – Claude Julien

Le Canadien a dominé les Ducks 37 à 29 au chapitre des tirs au but. Toutefois, les attaquants des Ducks ont étourdi la défense du Canadien pratiquement toute la soirée.

«Défensivement, on n’a pas été très bon. Quand on joue bien, on est cinq joueurs ensemble. Ce soir, il y avait beaucoup d’espace entre nos attaquants et nos défenseurs. Ça a donné aux Ducks l’élan dont ils avaient besoin à l’attaque. C’est une équipe forte autour du filet, ils l’ont démontré ce soir. »

– Claude Julien

Pour un deuxième match de suite, le Canadien a permis à son adversaire de marquer les deux premiers buts du match avant de finalement répliquer.

«Les points sont critiques à ce temps-ci de l’année, donc on devait sortir avec un sentiment d’urgence. On ne l’a pas fait. On s’est retrouvés en déficit dès le départ et on ne s’en est pas remis. C’est évident qu’on n’a pas joué un assez bon match.»

– Brendan Gallagher

«C’est frustrant. Ce n’est pas ce qu’on veut, et on l’a fait dans les deux derniers matchs. Ça va faire un peu plus mal cette fois. Au moins, on a du temps pour digérer ça et on pourra travailler en vue de mardi. Ce n’était évidemment pas assez bon.»

– Shea Weber

Lorsque Shea Weber a déjoué John Gibson d’un puissant boulet de canon pour rameur le pointage à 3 à 2, on s’est dit que le Canadien allait peut-être s’en sortir. Sauf que 62 secondes plus tard, Troy Terry ramenait l’écart à deux buts.

«On a marqué un gros but en avantage numérique, mais on en a accordé un immédiatement après. Toutes les modulations de momentum allaient en leur faveur. Ils ont marqué huit buts, c’est notre faute.»

– Brendan Gallagher

«Chaque fois qu’on semblait gagner du momentum, on accordait un but sur la présence suivante et c’est notre faute. Les présences après nos buts sont importantes.»

– Shea Weber

«On ne les a pas pris à la légère. On sait où ils sont au classement, mais ils jouent mieux que plus tôt cette saison. On marquait, ils répliquaient et on ne s’en est pas remis.»

– Mike Reilly