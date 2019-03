Panne d’électricité au Venezuela: décès de 15 patients faute de dialyse

Quinze patients souffrant de maladies rénales sont morts faute de dialyse au Venezuela alors que le pays est paralysé depuis 48 heures par une panne géante d’électricité, a annoncé samedi une ONG qui se consacre aux questions de santé.

«Entre hier et aujourd’hui, nous avons enregistré 15 décès du à l’absence de dialyse. Neuf de ces décès ont été enregistrés dans l’Etat de Zulia, deux dans l’Etat de Trujillo et quatre à l’hôpital Pérez Carreño de Caracas», a indiqué à l’AFP Francisco Valencia, directeur de la Coalition des organisations pour le droit à la santé et à la vie (Codevida).

«La situation des personnes souffrant d’insuffisance rénale est très difficile, critique. Nous parlons de 95% des unités de dialyse, qui pourraient atteindre aujourd’hui 100%, paralysées en raison du manque d’électricité», a déclaré M. Valencia.Les Vénézuéliens sont confrontés depuis jeudi après-midi à la pire panne d’électricité de l’histoire du pays, que le gouvernement attribue à une «guerre électrique» menée selon lui par les États-Unis et par le chef de file de l’opposition Juan Guaido, président par intérim autoproclamé, reconnu par une cinquantaine de pays depuis le 23 janvier.

«Dans les quelques unités de dialyse où il y avait des générateurs électriques, il est devenu difficile de les remettre en marche faute de carburant», a ajouté M. Valencia.

