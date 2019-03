Police (et) politique: la fin d’une époque?

Dire que mercredi, je n’ai pas été surpris serait mentir. Rapidement toutefois, je me suis mis à faire des liens et j’ai conclu que c’était à prévoir.

On apprend rapidement qu’il s’agit de nul autre que l’ancien D.G. de la SQ, Richard Deschesnes, son adjoint aux enquêtes criminelles, Jean Audette, ainsi que de deux autres anciens cadres supérieurs. Ils seront finalement accusés au criminel.

En 2016, un autre ancien D.G. de la SQ, Normand Proulx et un de ses adjoints sont poursuivis par Québec.

Et que dire de Robert Lafrenière, premier patron de l’UPAC, qui, en plein processus de renouvellement de son mandat à la tête de l’unité, en mars 2016, a déclenché l’arrestation de l’ex-ministre libérale Nathalie Normandeau un jour de budget, moment fort s’il en est un de l’année politique.

Les suspensions et les vérifications annoncées par la ministre Guilbault mercredi ne sont-elles qu’une réédition des anciens épisodes politico-policiers ?

Soyons positifs — voire naïf : on peut espérer que non !

Sa mise sur pied longue et laborieuse a tout de même permis de rompre avec la culture où la police enquête sur la police. C’est d’ailleurs le BEI qui enquête actuellement sur Martin Prud’homme.

C’est aussi le BEI qui mène l’enquête sur le projet A, c’est-à-dire cet incroyable embrouillamini qui a conduit à l’arrestation du député Guy Ouellette en octobre 2017 et auquel le dossier Prud’homme pourrait être associé.

On pourrait croire qu’avec la suspension et l’enquête annoncées mercredi, la Coalition avenir Québec souhaitait au fond faire sauter Prud’homme et y placer « son homme ».