Quoi de neuf à New York ce printemps?

Avec toutes les nouveautés qu’elle s’apprête à dévoiler et un anniversaire historique d’importance, la ville de New York promet une année incontournable en 2019. Mais quelles sont donc ces nouveautés ?

1. Hudson Yards À l’extrémité ouest de Manhattan, juste à l’une des extrémités de la High Line (angle 30e Rue et 11e Ave), s’érige en ce moment même le plus gros projet de développement immobilier privé de l’histoire des É.-U., mais également un lieu de convergence pour les touristes qui y trouveront le tout premier hôtel Equinox, le Vessel, une structure à escalader que la ville veut rendre iconique, un immense parc public, une plateforme d’observation extérieure (la plus haute de l’hémisphère ouest et la 5e plus haute au monde) et The Shed (theshed.org), un centre multi-arts d’une structure et d’une mobilité particulière, sans oublier les nombreux restaurants, boutiques et cafés dont plusieurs offrent une vue imprenable sur l’Hudson River. Ouverture prévue en mars.

2. The Rooftop at Pier 17 sur les rives de l’East River propose des spectacles extérieurs avec vues spectaculaires sur le Brooklyn Bridge et Lower Manhattan. Sur les 5 étages qui le composent, on trouve aussi des restaurants et boutiques comme le 10 Corso Como, un concept original combinant boutique éclatée, bar et restaurant, le Sarah Jessica Parker Store, véritable paradis des talons aiguilles, le Skyline Hall, etc. Il s’agit du premier joyau du Seaport District NYC’s qui comprendra, au terme de ses travaux, de nombreuses surprises de taille dans ce quartier historique au charme incroyable.

3 Le musée Statue of Liberty devrait ouvrir en mai. De forme angulaire, cet immense musée, situé dans le centre commercial piétonnier circulaire qui se trouve derrière la statue de la Liberté, comprendra 3 galeries immersives, une aile présentant le flambeau original et un toit paysager offrant une vue à 360 degrés. L’entrée est libre sur présentation du billet du traversier.

4. En juin, la ville de New York soulignera le 50e anniversaire du Soulèvement de Stonewall (émeutes contre un raid policier au Stonewall Inn, un bar gai très populaire). Pour souligner cet événement historique, la ville accueillera le World Pride pour la toute première fois. Les festivités devraient durer 30 jours, mais seront surtout concentrées du 25 au 30 juin.

5. Ouverture en avril de l’Empire Outlets, sur les rives de St. Georges à Staten Island, juste à côté de la Grande Roue. On s’y rend avec le traversier Staten Island Ferry (20 min) gratuitement.