Sauriez-vous me reconnaître?

Je vous propose aujourd’hui de tenter d’identifier 10 espèces de poisson en vous servant de leur vrai nom et non pas de leur appellation populaire.

Quiz Je suis un... maskinongé brochet saumon atlantique achigan à petite bouche Je suis un... touladi maskinongé achigan à petite bouche doré Je suis un... brochet doré maskinongé achigan à petite bouche Je suis un... touladi omble de fontaine doré brochet Je suis un... omble de fontaine maskinongé achigan à petite bouche truite arc-en-ciel Je suis un... saumon atlantique touladi maskinongé brochet Je suis un... saumon atlantique achigan à grande bouche touladi doré Je suis un... brochet maskinongé touladi saumon atlantique Je suis un... achigan à petite bouche achigan à petite bouche truite arc-en-ciel touladi Je suis un... truite arc-en-ciel poulamon brochet maskinongé

De tout pour tous

En consultant le site du ministère, à l’adresse mffp.gouv.qc.ca/la-faune/prix-de-vente-des-permis/, on s’aperçoit que le prix du permis de pêche pour les 65 ans et moins est passé de 30,89 $ (taxes incluses) à moins de 22,79 $, ce qui représente une baisse appréciable de 26 %. Les amateurs de petits gibiers seront heureux, pour leur part, d’apprendre que le prix passe de 24,82 $ à 21,01 $, soit une économie de 15 %. Les autres prix ont été augmentés de 2,5 % pour se situer à 58,30 $ pour le chevreuil, à 77 $ pour l’orignal et à 55,30 $ pour l’ours noir.

André Beaudry m’a fait parvenir un livre fort intéressant qui se nomme Techniques de mesurage des grands gibiers trophées du Québec. Cet ouvrage complet, que Trophée Québec vient de lancer, est en fait une traduction du populaire et très crédible organisme Boone and Crockett. On y explique de long en large comment on doit s’y prendre pour mesurer et obtenir le pointage de nos orignaux, chevreuils, caribous et ours. Vous pouvez vous le procurer pour la somme de 10 $ plus les frais de transport à l’adresse https://tropheequebec.com/comment-soumettre-un-trophee