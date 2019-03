Sébastien Beaulieu égalise son meilleur résultat en carrière

Sébastien Beaulieu peut dire mission accomplie. L’athlète originaire de Québec s’est classé septième au slalom géant en parallèle de la Coupe du monde de Scuol, en Suisse, égalant ainsi son meilleur résultat en carrière.

Beaulieu a commencé en force en ayant le dessus sur le double médaillé d’or des Jeux de Sotchi, le Russe Vic Wild. Le Québécois a devancé Wild par 0,46 seconde afin d’accéder aux quarts de finale, où il s’est incliné face à Dmitry Loginov.

«J’ai manqué mon départ et j’avais ensuite une demie porte de retard sur lui, a expliqué Beaulieu. J’ai voulu trop en faire pour le rattraper et j’ai pratiquement chuté en étant trop direct.» Le Québécois a tenté le tout pour le tout en fin de course pour sauver beaucoup de retard, mais a finalement sorti du parcours.

Malgré tout, Sébastien Beaulieu se dit très satisfait de sa performance. «Ça égalise mon meilleur résultat en carrière et en plus, ça sécurise mon brevet pour l’an prochain, alors j’ai ouvert une bouteille de rouge!» s’est réjoui Beaulieu après la compétition.