Stars, looks et designers des Fashion Week

Entre la promotion des tendances printemps-été et le dévoilement des collections automne-hiver­­­, les stars qui ont assisté aux défilés du circuit des Fashion Week de New York, Milan, Londres et Paris, ont dû faire un choix pour leurs tenues vestimentaires qui exigeaient parfois de faire fi de la température. Parmi les pièces printanières qui parsèmeront bientôt les rayons des boutiques, on retient quelques idées, dont le tailleur (coordonné ou dépareillé), le short, la large ceinture, les détails de frange western, les matières satinées, le denim délavé, les volants et les couleurs (jaune, rose et bleu).

Le léopard

Photo AFP

Chez Kate Spade, Kiki Layne a injecté une touche féline à son duo de couleurs bijoux.

Le tailleur

Photo AFP

Chez Zadig & Voltaire, Hailey Baldwin a marié un tailleur gris à un pull rose gomme, le parfait mélange cosy masculin-féminin.

Le jaune

Photo AFP

Chez Pamella Roland, Victoria Justice n’a pas consommé la couleur printanière avec modération, mais l’affirmation est claire !

Le short

Photo AFP

Chez Carolina Herrera, Shailene Woodley a troqué la jupe pour le short, il sera l’une des pièces de la saison.

Le kaki

Photo AFP

Chez Michael Kors, Olivia Wilde a agencé une veste kaki aux détails militaires à une jupe argentée, alors que Chez Fendi, Olivia Culpo a composé un tailleur dépareillé.

Photo AFP

La combinaison

Photo AFP

Chez Dior, en nouant un foulard à son cou Eva Herzigova a insufflé un petit côté désinvolte à sa combinaison utilitaire.

La large ceinture

Photo AFP

Chez Tom Ford, Karlie Kloss a cassé le look nude de la robe en l’accessoirisant d’une ceinture-corset.

Le western

Photo AFP

Chez Coach 1941, Selena Gomez a opté pour une robe qui twiste la tendance western en juxtaposant une robe en cuir frangée à une blouse-foulard diaphane.

La veste en velours

Photo AFP

Chez Saint Laurent, Felicity Jones personnifie le luxe androgyne de la maison, veste en velours sur les épaules.

Le denim délavé

Photo AFP

Chez Balmain, Camila Coelho a adopté la double tendance denim qui met en lumière le lavage très pâle et la taille haute froncée.

Le sac à main accent

Photo AFP

Chez Fendi, Jasmine Sanders a égayé sa composition blouson et jupe plissée rouge d’un sac turquoise.

Les volants

Photo AFP

Chez Marc Jacobs, Kerry Washington relance la jupe high-low à volants.

La Fashion Preview

Photo AFP

Le mercredi 20 mars, ce sera au tour des designers montréalais de présenter leurs collections automne-hiver 2019-2020 dans le cadre de la 11e édition de la Fashion Preview. « Pour cette édition organisée le temps d’une seule soirée, j’ai décidé de retourner aux sources mêmes de l’événement qui débutait il y a 6 ans avec des présentations et des défilés de créateurs locaux, le tout sur un seul jour, et qui permettait de montrer un éventail très ciblé des talents d’ici », explique Emanuela Lolli, la fondatrice de la Fashion Preview. Au programme, les présentations de Denis Gagnon, Janie McLaughlin, Jessy Colucci et Markantoine, entrecoupées des créations des étudiants du Collège LaSalle, du Cégep Marie-Victorin et de l’École supérieure de mode de Montréal, UQAM.

Le grand public est invité à assister à la soirée qui se tiendra dans les locaux de la Société des arts technologiques (SAT). Les billets sont en vente sur le site de la SAT.