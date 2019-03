Sur le coin Beaubien et Saint-Vallier

Un coin de rue fréquenté

Accueillant aujourd’hui le Café Pista, ce bâtiment commercial occupe l’angle sud-est des rues Beaubien et Saint-Vallier depuis 1906. Avec sa tourelle au splendide couronnement crénelé, les commerces qui s’y succèdent depuis le début du 20e siècle assurent ainsi leur prépondérance sur cette intersection fréquentée. C’est vers 1895 que la chapelle de la paroisse Saint-Édouard est érigée au nord-ouest de la croisée de chemins à l’allure champêtre. Sur les anciens champs de la ferme Comte, acquis par la Société immobilière Saint-Denis, des commerces, une banque, une église et une école sont aménagés pour desservir une population francophone de plus en plus nombreuse. Puis, dans les années 1960, l’ancienne école Saint-Édouard, située au nord-est du carrefour, est détruite pour laisser place à la station de métro Beaubien. Principal accès pour la populaire Plaza Saint-Hubert, des milliers de personnes passent chaque jour sur ce coin de rue.

En mode « station wagon »

Stationnée devant le fleuriste Morin, cette Chevrolet Parkwood « station wagon » 1960 s’adapte au mode de vie des familles nord-américaines de l’après-guerre. Associés à la vie de banlieue, comme le bungalow et le centre commercial, les modèles « station wagon » visent les familles de classe moyenne ; un important marché en croissance pour les fabricants automobiles de l’époque. Produite entre 1959 et 1961, la Parkwood est une intermédiaire : plus chère que les deux modèles de base Brookwood et moins dispendieuse que la luxueuse Nomad. Intégrant le design des sièges rabattables de la Kingswood en 1960, la Parkwood peut être achetée avec les options six ou neuf passagers et un moteur à six ou huit cylindres. Spacieuse, les enfants s’entassent aisément à l’arrière avec leurs cousins et amis. Pour les parents, c’est le véhicule idéal pour les escapades à la campagne ou... pour faire les commissions. Aujourd’hui, les voitures familiales à hayon sont les descendantes de ces inoubliables « station wagon ».

Les commerces du coin

Sous les fils électriques, le panneau de la pharmacie de Pierre Garceau n’a rien à envier aux réclames tapageuses de la rue Saint-Hubert. En 1961, les numéros de téléphone de ce secteur sont encore précédés des lettres CR ou Crescent ; indicatif des chiffres 27 et de l’emplacement de la centrale sur Saint-Dominique. Voisins du pharmacien, les médecins André Gadbois et J. E. Marion, l’audioprothésiste Joseph Gauthier et le dentiste C. Labelle accueillent leurs patients dans leurs bureaux respectifs. Le plus grand commerce du coin est certainement celui de la fleuriste Marie-Marthe Morin, ouvert en 1946. Ayant probablement un faible pour l’histoire, la fleuriste participe à la décoration florale des célébrations du 300e anniversaire de l’arrivée de la Grande Recrue en 1953. Membre du Florists’ Telegraph Delivery (FTD) en 1971, il suffit d’un coup de fil pour faire livrer votre bouquet à tous les coins de la cité. À pied ou en voiture, les résidents de Rosemont apprécient toujours la diversité de leurs services de proximité.